محاكمة متهم بالتعدي على زوجته في المعادي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على زوجته عربية الجنسية طعنا وسكب ماء مغلي على جسدها في حي المعادي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة، وأمانة سر محمد طه.

وأحالت النيابة العامة المتهم "أحمد. م"، إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل المجني عليها زوجته "نورا. م"، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن استل سلاحه الأبيض محل الاتهام، على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بطعنات عدة استقرت بشتى أنحاء جسدها ثم سكب عليها الماء الساخن محدثا بها الإصابات، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل للإرادة فيه، ألا وهو نقل المجني عليها للمشفى وتداركها بالعلاج.