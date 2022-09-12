بـ10 قروش.. تشكيل لجنة لتفعيل قرار تخفيض أسعار بيع "الكهرباء" للأنشطة الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموافقة على تشكيل لجنة لتفعيل قرار رئيس الوزراء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلووات ساعة، للشركات الخاصة المرخص لها ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية.

ووفق مصدر مطلع في جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، فأنه تم رفع مذكرة من وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية بشأن الموافقة على تشكيل اللجنة، منوها إلى أن الجهاز ينتظر موافقة وزير المالية على آليات عمل اللجنة وترشيح ممثل لها للبدء فى تشكيل اللجنة.

وينص القرار على أنه في حالة ورود موافقة المالية، يقرر مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الموافقة على تشكيل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية عدد من العاملين فيه، بالإضافة إلى ممثل عن كل من وزارة المالية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وتتضمن مهام اللجنة أيضا التحقق من كميات الطاقة المبيعة أو المنقولة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء الخاصة المرخص لها ببيع الطاقة الكهربائية ومراجعة البيانات المقدمة من شركات التوزيع الخاصة والتي يجب أن تشتمل على أسماء العملاء الصناعيين وأرقام الفواتير الصادرة لهم وقيمة الدعم الشهري.

ومراجعة تلك البيانات ومطابقتها للفواتير الصادرة من شركات التوزيع الخاصة لعملائها الصناعيين.

كما تتلقى اللجنة بحسب القرار كشف حساب العملاء الصناعيين التابعين لشركات التوزيع الخاصة ومراجعة الفواتير والتأكد من سدادها وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر لوزارة المالية بقيمة الفروق المستحقة لشركات التوزيع الخاصة والتي تقوم بدورها بتسويتها مع عملائها الصناعيين بداية من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 781 لسنة 2020.

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