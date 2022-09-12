شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "الزراعة والرى" بالحوار الوطني: مهمة كبيرة وسنعمل على الارتقاء بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اعتزازه وتقديره لاختيار مجلس أمناء الحوار الوطني له، مؤكدا أنها مهمة وطنية كبيرة في ظل التحديات الراهنة والتي تتعلق بالأمن الغذائي، نتيجة تداعيات الحرب الروسيه الأوكرانية، وما تفرضه ظاهرة التغيرات المناخية أيضا من تحديات تتعلق بالموارد المائية وندرتها، وهو ما يستلزم العمل وتعزيز الحوار بطرح رؤى بناءة تخدم أطر الارتقاء بمستوى القطاع الزراعي.

وأوضح أنه سيعمل على إيجاد مساحات مشتركة بين المشاركين فيما يخدم المواطن ويسهم في تحسين المنظومة، وحتى نتمكن من الخروج بنتائج في صالح الوطن واستقراره وأمنه.

وأشار "الحصري"، إلى أنه سيعمل على تلقي كافه المقترحات بما يضمن إثراء المناقشات، ويدعم الخروج بتوصيات تخدم تعظيم ملف الأمن الغذائي ورفع كفاءة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وغيرها من القضايا الحيوية التي تتعلق بالملف.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، واستقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.