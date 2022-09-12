200 يوم من الحرب.. زيلينسكي يشكر الأوكرانيين على دفاعهم عن البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف - (د ب أ)

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه على دفاعهم عن وطنهم في مواجهة حرب استمرت حتى الآن 200 يوم.

وقال زيلينسكي في خطابه عبر الفيديو مساء الأحد: "في هذه الأيام الـ 200 حققنا الكثير، لكن الشيء الأهم وبالتالي الأصعب لا يزال أمامنا".

كما شكر زيلينسكي القوات البرية والجوية والبحرية، ضمن آخرين، و"جميع من سطروا تاريخ الاستقلال وتاريخ النصر وتاريخ أوكرانيا" خلال هذا الوقت.

وفي مطلع الأسبوع، احتفلت أوكرانيا بأحد أكبر نجاحاتها منذ بدء الحرب قبل أكثر من نصف عام، وتحت ضغط من هجماتها المضادة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب قواتها من منطقة خاركوف الشرقية يوم أمس السبت.

كان زيلينسكي قد صرح مؤخرا أن القوات الأوكرانية استعادت ألفي كيلومتر من الأراضي من القوات الروسية.