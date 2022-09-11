شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. توخيل يُعلق على رحيله وتجدد آمال البلوز للحصول على "موهبة ميلان" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، توماس توخيل على رحيله من تدريب الفريق اللندني عقب المستوى المتذبذب الذي بدى عليه لاعبي البلوز منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت"، فيما يلي تعليق توخيل عن رحيله المفاجئ، وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على تعليق توخيل بعد رحيله عن تدريب تشيلسي

نشر توخيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما يلي..

أكد توخيل "هذا واحد من أصعب البيانات التي اضطررت إلى كتابتها، وكنت آمل ألا أحتاج إلى كتابته لسنوات عديدة، أشعر بالصدمة لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى".

وواصل: "هذا نادٍ شعرت فيه بأنني في بيتي، على الصعيدين المهني والشخصي، شكرًا جزيلًا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم جعلوني أشعر بترحيب كبير منذ البداية".

وتابع: "إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد".

واختتم: "يشرفني أن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي وستظل ذكريات الـ19 شهرًا الماضية دائمًا مكانًا خاصًا في قلبي".

وفي السياق ذاته.. استقر تشيلسي على تعيين جراهام بوتر مديرًا فنيًا للفريق قادمًا من برايتون، خلفًا للراحل توماس توخيل.

تجدد آمال إدارة تشيلسي في الحصول على لياو

تجددت آمال تشيلسي في ضم رافييل لياو، لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي، بسبب عدم توصله لاتفاق لتجديد تعاقده مع الروسونيري.

وكان النادي الإنجليزي يرغب وبشدة في ضم لياو خلال نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن قبل ميلان عرض تشيلسي بالرقص التام.

عقد لياو مع ميلان

كم المقرر أن ينتهي تعاقد لياو مع ميلان بنهاية الموسم المقبل.

نجم الميلان البالغ من العمر 23 عاما انضم لصفوف ميلان في 2019.

ولعب مع الروسونيري في 122 مباراة بمختلف المسابقان سجل خلالها 30 هدفا وصنع 25 هدفًا آخرين.