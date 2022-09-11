شكرا لقرائتكم خبر عن "حزب العدل": إدارة الحوار الوطني تتميز بكفاءة وتمثيل كامل للطيف السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن إدارة الحوار الوطني تمتاز بكفاءة وتعمل على دراسة كافة الملفات بعناية، واتخاذ خطواتها التنظيمية بشكل هادئ، بما يسمح بالإعداد الجيد لهيكلها.

وأضاف رئيس حزب العدل، أن الإدارة حرصت على تمثيل كامل الطيف السياسي والتنوع الموجود داخل المجتمع المصري، والذي بدأ بتشكيل مجلس الأمناء، ولحق به تشكيل اللجان للمحاور الثلاث، والذي راعى التوازن بما يضمن نجاح الحوار، مبديا آماله وأمنياته للجميع للتوفيق فيما هو قادم والشروع ببدء جلسات الحوار في أقرب وقت.

وأشار إلى أنها ستسهم في الخروج بتوصيات ودراسة لكافة الملفات بما يصب في صالح المستقبل، ووضع رؤية تدعم بناء الجمهورية وكيف سنعبر للدولة المدنية العصرية الحديثه خلال الفترة القادمة على جميع المستويات.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).