شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء اليونان: سنحاول إبقاء قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يوم الأحد، إن أثينا ستحاول إبقاء قنوات الاتصال مع أنقرة مفتوحة على الرغم من التعليقات ”غير المقبولة“ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بينهما خصومة تاريخية، وتشهدان خلافات قائمة منذ عقود بشأن جملة من القضايا بينها حدود الجرف القاري لكل منهما، والتحليق الجوي في بحر إيجة، ووضع جزر منزوعة السلاح وجزيرة قبرص المقسمة.

ويتهم أردوغان اليونان باحتلال جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، قائلا إن ”تركيا مستعدة لفعل ما هو ضروري عندما يحين الوقت“.

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي بمدينة سالونيك في شمال اليونان: ”أعتبر التصريحات الأخيرة للرئيس التركي غير مقبولة“.

لكنه أضاف: ”مع ذلك، سنحاول دائما إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة“، مشيرا إلى أنه دائما على استعداد للقاء أردوغان.

وعبّر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن قلقه من تصريحات أردوغان، فيما بعثت اليونان برسائل إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو مما وصفته بالتعليقات ”التحريضية“.

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية، بعثت أنقرة أيضا رسائل إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة لتوضح موقفها من القضايا محل الخلاف بين البلدين.

"حادثة السفينة" تشعل بحر إيجة

وفتحت سفن قوات خفر السواحل اليونانية النار على سفينة شحن تبحر في المياه الدولية ببحر إيجة، حسبما قالت قوات خفر السواحل التركية، ما يزيد التوترات بين الخصمين الإقليميين والتي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

جاء في البيان التركي أنه لم يسقط ضحايا في إطلاق النار الذي وقع على بعد 11 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة بوزكادا التركية السبت.

كما ورد أنه بعد "إطلاق النار المزعج" من سفينتين من سفن قوات خفر السواحل اليونانية، توجهت سفينتان تركيتان تابعتان لخفر السواحل إلى المنطقة وغادرت السفن اليونانية.

وأظهر مقطع مصور نشر، في وقت سابق، سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني بجانب السفينة "آناتوليان" التي ترفع علم جزر القمر، بينما يسمع دوي نحو 12 طلقة نارية.

وقال أحد أفراد الطاقم الذي تحدث باللغة التركية، إنهم يتعرضون لهجوم من قبل خفر السواحل اليوناني.

ويظهر التسجيل المصور، الذي نشره خفر السواحل التركي ويبدو أنه تم تصويره بهاتف محمول، ما يبدو أنه ثقب رصاصة في نافذة وفي سقف مقصورة سفينة الشحن.