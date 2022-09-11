شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء شلبى المقرر المساعد بالحوار الوطنى: نسعى لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن آلية عمل لجنة الصناعة بالحوار الوطنى ستركز على دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، خاصة أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصادات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه فى ظل سعى الدولة المصرية لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية ونمو نسبة الصادرات؛ فإننا نسعى لإيجاد حلول سريعة وجذرية لإنهاء مشكلات الصناعة المحلية والمصنعين والمصانع المغلقة خاصة فى ظل توافر الكثير من العوامل الرئيسية اللازمة لنجاح القطاع الصناعى فى مصر.

وأشار شلبى، إلى أنه مع تغير الخريطة الصناعية العالمية خلال السنوات الأخيرة نظرا للأزمات التى تعرض لها العالم والتى أبرزت الكثير من الفرص الاستثمارية الضخمة فى الكثير من القطاعات خاصة القطاع الصناعى، بات لزاما علينا الارتقاء بالصناعة المحلية من أجل توفير الاحتياجات الداخلية بجودة تنافس المنتجات المستوردة والمنافسة أيضا فى أسواق العالم المختلفة.

وأكد شلبى، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات رئيسية لدعم القطاع الصناعى كعمل مناطق صناعية تتميز بقربها من الموانئ لسهولة التصدير إلى جانب خدمتها بشبكات طرق رئيسية وسريعة لسهولة نفاذ منتجاتها للأسواق المحلية، بالإضافة إلى العديد من القوانين والقرارات التى تدعم المنتجات المحلية كتفضيلها فى العقود الحكومية، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك العديد من عوامل نجاح القطاع الصناعى كالموقع الجغرافى، والمناخ اللازم للكثير من مدخلات الإنتاج والمواد الخام الرئيسية اللازمة للعديد من المنتجات كثيفة الاستهلاك كالمواد الغذائية ولوازم صناعة البناء، خصائص السطح التى تسمح بإقامة المناطق الصناعية، مصادر الطاقة المتنوعة، بالإضافة إلى الكثير من الأيدى العاملة.

وأضاف شلبى، أنه رغم كل ما سبق نجد أن قطاع الصناعة فى مصر تواجهه تحديات ومشكلات عميقة كعدم توافر الصناعات المغذية للكثير من الصناعات والتى نضطر للقيام باستيرادها من الخارج وتكلف الدولة الكثير من الدولار وهو ما ينعكس على سعر المنتج وعدم جاذبيته للتصدير، ضعف الإنتاج المحلى وعدم تغطيته احتياجات الأسواق مما يضطرنا للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية، إلى جانب أزمة المصانع المغلقة.

وأخيرا قال شلبى، سنسعى خلال اجتماعات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى لبحث جميع المشكلات المطروحة من قبل المصنعين لإيجاد حلول عملية سريعة وجذرية لها ولأزمة الصناعات المغذية، إيجاد آليات لزيادة الإنتاج المحلى حتى نتمكن من التصدير للخارج وتحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات، إلى جانب بحث طرح مبادرات عملية لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والاستفادة منها.