شكرا لقرائتكم خبر عن ماعت: تحقيق 380 نقطة فى أول سنة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، إنه بعد مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تم رصد مجموعة من الإيجابيات وسعي كبير نحو تحقيق الاستراتيجية داخل الدولة المصرية.

أضاف عقيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قفناة dmc، أن يوم 11 سبتمبر كان يوما سعيدا على الدولة المصرية، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في حين يبكي العالم على ذكرى الأحداث الأمريكية التي وقعت في نفس اليوم قبل 20 عاما، مبينا: "مصر تفرح بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان التي تعتمد على 3 محاور أساسية مهمة".

وتابع أيمن عقيل: "تم تحقيق 380 نقطة في السنة الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من أصل 2260، وهذا رقم مهم ويدعو إلى الفخر، ونحن تحدثنا في التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت، مجموعة من التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكان أبرزها عدم وجود خطة تنفيذية لعدد من النتائج حتى يتم تحقيقها في مدة زمنية معينة، كما أشرنا إلى أهمية بذل مجهودات أكبر من المجتمع والأحزاب ومؤسسات الدولة لرفع وعي الشعب والموظفين بحقوق الإنسان وأهميتها".