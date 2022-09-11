شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يناقش ترتيبات استضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور كافة أعضائه.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة ترتيبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ 52، خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم استعراض الإجراءات اللازمة والتدابير المتخذة لإتمام تنفيذ هذا الحدث بما يليق بمكانة مصر.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أهمية الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب، معرباً عن ثقته بأنها ستسهم في إضفاء شكل جديد على العمل الإعلامي المشترك، وتكريس دور الدول العربية في التفاعل البناء مع القضايا الإقليمية والتحديات التنموية التي تواجه كل الدول العربية.