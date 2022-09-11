السودان : 118 وفاة وانهيار 42 ألف منزل جراء السيول والفيضانات

الخرطوم: أعلن المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، أن الإحصائيات التراكمية للسيول والفيضانات منذ بداية الخريف وحتى اليوم السبت، بلغت 118 حالة وفاة و118 إصابة، و انهيار 42 ألفا و258 منزلاً و347 مرفقاً و261 متجراً ومخزناً .

وقال المجلس في تقرير أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم، إن أعلى نسبة للوفاة في ولاية شمال كردفان بلغت 26 حالة وفاة، وأعلى نسبة إصابات في جنوب كردفان بلغت 49 إصابة، وإنّ أعلى انهيار كلي للمنازل كان في ولاية الجزيرة 6611 منزلاً وبلغ الانهيار الجزئي 9989 منزلاً.

وأوضح التقرير أن أعلى نسبة لانهيار المرافق في الشمالية وكانت 90 مرفقاً، فيما بلغت أعلى نسبة انهيار مخازن ومتاجر بغرب دارفور وبلغت 153.

وبلغ عدد الوفيات بانهيار المنازل 37 وفاة، و74 وفاة غرقاً، وست وفيات بسبب الصعقات الكهربائية، ووفاة واحدة بلسعة عقرب.

وأكد المجلس أن الجهود متواصلة في متابعة مناسيب النيل إضافة إلى تعلية الجسور في مناطق الهشاشة وتصريف المياه، موضحاً أن المراقبة مستمرة بواسطة الإرتكازات النيلية.