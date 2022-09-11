بعد 21 عامًا على 11 سبتمبر.. «واشنطن بوست» تتساءل: لماذا لم تنته الحرب بعد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد مرور 21 عاماً على أحدث الـ 11 من سبتمبر 2001، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالاً يفيد بأن الحرب التي بدأت عقب تلك الهجمات لم تنته بعد بالنسبة لتنظيم القاعدة وحلفائه، ويدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار فيها.

وأشار المقال، الذي كتبه ديفيد فون دريهل، إلى أن الدرس من تلك الأحداث أصبح معروفاً جيداً للمخططين العسكريين، مضيفاً أن بداية الحروب ونهايتها وسفك الدماء وخوض المعارك كلها أمور لا يقررها طرف واحد.

وأضاف المقال أن 11 سبتمبر هو تاريخ بداية الحرب بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها كانت للطرف الآخر مستعرة منذ سنوات منذ تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998، وقصف السفينة الأمريكية كول بميناء عدن عام 2000، وحتى قبل ذلك.

ولفت الكاتب إلى أن جرأة هجمات سبتمبر أقنعت المواطنين الأمريكيين بأنهم في حالة حرب، وعلى مدى الـ 20 عاما التالية قاتلوا حتى تعبوا من القتال.

وأكد المقال أن كل الرؤساء الأمريكيين منذ جورج دبليو بوش أرادوا إنهاء الحرب، حيث أعلن الأخير عام 2003 أن "المهمة أنجزت" كما وعد باراك أوباما بإنهاء الأمور، وكذلك دونالد ترامب كرر الدعوة وتفاوض على انسحاب القوات من أفغانستان، وأكمل جو بايدن الانسحاب في الذكرى العشرين لتلك الأحداث.

وتابع الكاتب قائلاً: "لم نعد نتحكم في إنهاء الحرب مثل سيطرتنا على بدايتها".

وأشار إلى أنه بمقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، تم القبض على كل القادة المعروفين في 11 سبتمبر أو قُتلوا، مؤكدا ًان الحرب لم تنته الحرب بالنسبة لتنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ونوّه إلى أنه من المستحيل تحديد متى أو حتى كيف يمكن أن تنتهي تلك الحرب، لافتاً إلى أن السنوات الـ 21 غيرت تكتيكات الحرب وظهورها.

وواصل الكاتب أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة تواصل تدريب وتجهيز مئات الآلاف من القوات التقليدية، وتسليحها بأحدث الأسلحة، فإن معظم قتالها ضد "العدو" يتم بواسطة فرق صغيرة من الكوماندوز ذوي المهارات العالية.