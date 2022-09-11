صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تطوير ورشة النجارة في الحضرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لأعمال تطوير ورشة النجارة بالحضرة، وذلك بعد تحويلها إلى ورشة إنتاجية، لتعظيم موارد المحافظة لخدمة المواطنين.

وقال الشريف إن المحافظة حريصة على تعظيم جميع مواردها لتحقيق أقصى استفادة منها، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك 22 ورشة تضم جميع المهن والحرف.

وأضاف أنه يجري العمل على رفع كفاءة الورش وتحفيز العاملين بها، منوها أنه أصدر قرارا بتحويل ورشة النجارة التابعة للمحافظة إلى ورشة إنتاجية بعد الانتهاء من أعمال تطويرها.

وأوضح المحافظ أن الورشة ستساهم في تعظيم موارد المحافظة، من خلال تصنيع المستلزمات المطلوبة واحتياجات الديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الإنتاجية للغير سواء للهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص أو الأفراد.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية للمشروعات، والعميد مدحت تمام، مدير الإدارة العامة للمشروعات والورش.