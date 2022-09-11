"الأراضي الفضاء تبقى جراجات".. 6 توجيهات عاجلة من الجيزة لرؤساء الأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عددا من التوجيهات إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من هذه التوجيهات على النحو التالي:

1- متابعة رفع كفاءة (النظافة والحواجز والإشغالات) بالمحاور الرئيسية والداخلية والشوارع الجانبية، والحفاظ على نظافة الترع والمصارف.

2- التأكيد على متابعة استعداد المدارس العام الدراسي الجديد من الداخل والخارج.

3- التأكيد على استمرار متابعة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.. بالحملات الصباحية والمسائية و الليلية.

4- المرور والمتابعة على كافة المخازن والأماكن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطورة على المنطقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الحماية المدنية.

5 - حصر كافة الأراضي الفضاء واستغلالها ساحات انتظار السيارات.

6- تطهير بالوعات الأمطار بالتنسيق مع هيئة النظافة والصرف الصحي.