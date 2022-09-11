أوراسكوم المالية: لا علاقة لنا بشركة كابيتر وليس لنا أي استثمارات بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إن الشركة ليس لها علاقة بشركة كابيتر الناشئة، وليس لها أي استثمارات بها.

وأضافت الشركة، في بيان مرسل للبورصة اليوم الأحد، أن ذلك يأتي ردا على ما ورد بأحد مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تربط شركة أوراسكوم المالية القابضة بشركة كابيتير الناشئة.

وكان مجلس إدارة شركة كابيتر القابضة للتجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أعلن الأسبوع الماضي، عزل محمود نوح وأحمد نوح من منصبيهما التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فوراً.

وبحسب موظف إداري سابق بالشركة، لمصراوي، فوجئ موظفو الشركة هذا الأسبوع باختفاء الأخوين نوح، مع بيع عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية بالشركة، فضلا عن سحب مبلغ يتجاوز 2 مليون دولار من البنوك كان جزءا من الجولة التمويلية التي حصلت عليها الشركة نهاية العام الماضي مع تواتر أنباء عن سفرهما خارج البلاد.

وكانت شركة كابيتر حصلت على تمويل بقيمة 33 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي، إلا أنها لم تحصل على كامل قيمة التمويل، بحسب المصدر، وحصلت على جزء منه فقط، فيما توقف الممولون عن تحويل باقي قيمة التمويل.

وتركز شركة أوراسكوم المالية القابضة على الاستثمار في الخدمات المالية المعتمدة على التكنولوجيا.