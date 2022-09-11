القوات المسلحة تكرم الفائزين بمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نظمت الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها الذي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة (جائزة الفريق إبراهيم سليم) لابتكار في الأنظمة غير المأهولة (أرضية- بحرية- جوية- أقمار صناعية)؛ والتي نفذت خلال الفترة من 3-8/9/2022 ، وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس الذي عُقد في الفترة من 5-8/9/2022.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية؛ رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معرباً عن تطلعه أن تثمر تلك الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها.

وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (أرضية- بحرية- جوية- أقمار صناعية) (جائزة الفريق إبراهيم سليم) والمؤتمر الدولي السادس لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس؛ حيث تم تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.

وألقى اللواء مصطفى عبد الوهاب، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أن اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية، موضحًا أن الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر.

أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي والذي عُرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس، وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية.