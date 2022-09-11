عنوان العطاء والوفاء.. وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2022 .

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لرعايتها المستمرة والدعم المتواصل الذي تقدمه لهم ولأُسرهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً عنواناً للعطاء والوفاء جيلًا بعد جيل .

وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة .

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس السيسي للقادة المكرمين الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف، مؤكدًا أن ما قدموه من عطاء وتضحيات لرفعة شأن الوطن سيذكرها التاريخ دائمًا، مشيدًا بدورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب كافة، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية .

وتابع الفريق أول محمد زكي بأن رجال القوات المسلحة سيظلون دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم مهما تعاقبت الأجيال بكل شجاعة وشرف، مؤكدًا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها .

ووجه القائد العام الشكر إلى أُسر القادة المكرمين؛ تقديرًا لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على البذل والعطاء .

حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأُسرهم .