"ظالم".. احتشاد طلاب فني تمريض أمام الأعلى للجامعات.. وأول تعقيب رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

"الاختبارات تعجيزية.. قدرات تمريض ظالمة".. جمل وهاشتاجات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل طلاب المعاهد الفنية للتمريض على مستوى الجمهورية، بعدما رسب أغلب الطلاب الذين أجروا اختبارات القدرات للقبول بكليات التمريض بمختلف جامعات مصر، مطالبين بإعادة الاختبار أو إلغاءه، بحسب ما قال بعضهم لـ "الخليج 365".

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، أن اختبارات القدرات تم تحديدها من المجلس الأعلى للجامعات وكانت موحدة على مستوى جامعات مصر، وأن الاختبارات تقدم لها 1439 طالب، ونجح منهم 74 طالب فقط، وهو معدل طبيعي للنجاح.

وأكد القائم بأعمال الجامعة، أن ما يتم تداوله "عار تماما من الصحة"، وأن التعامل مع اختبارات المعادلات يتم وفقا لضوابط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرا إلى عدم رصد أي مشكلات بشأنها.

ونشر الطلاب صباح اليوم الأحد، بثا مباشرا لاحتشادهم أمام مبنى المجلس الأعلى للجامعات، راغبين في تقديم شكوى جماعية للمجلس بشأن إلغاء امتحانات القدرات أو إعادتها لما أحدثته من ظلم كبير بين الطلاب.

وقالت الطالبة رانيا محمد، طالبة بمعهد فني تمريض بنها، في حديثها لـ "الخليج 365": إن طلاب المعهد الفني للتمريض ببنها أجروا اختبار القدرات يوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022، وكان الامتحان مكون من 50 سؤالا ومستوى الأسئلة لا يناسب الطلاب وما درسوه، فالمعروف أن اختبارات القدرات تتكون من 3 مراحل وهم، اختبار لغة انجليزية، واختبار سمات شخصية، وأخيرا مقابلة شخصية، ولكن الاختبار هذا العام كان اختبارا تعجيزيا.

وتابعت الطالبة: يوم النتيجة تفاجئنا أن الدفعة بأكملها رسبت، بإجمالي 1200 طالب، وبالتواصل مع طلاب من محافظات أخرى تفاجئنا أيضا برسوب معظم الطلاب على مستوى الجمهورية، مستنكرة: "لو مش عاوزين طلاب من المعاهد في الجامعات، ليه دخلونا اختبار ودفعنا رسوم دخول 450 جنيه لكل طالب".

وأضافت الطالبة، أن الطلاب من جميع المحافظات حضروا اليوم وكتبوا شكوى جماعية لتقديمها للمجلس الأعلى للجامعات، ولكن المجلس رفض قبول الشكوى، والأمن بدأ في النزول إلى ساحات تجمع الطلاب لتفرقتهم.

واختتمت الطالبة حديثها، إنه لا داعي لنزول الأمن لهم مردفة: "إحنا مش جايين نتظاهر إحنا عاوزين نقدم شكوى ونمشي".

وفي هذا الصدد، قالت الطالبة مريم نبيل، من محافظة البحيرة، في حديث لـ "الخليج 365"، إن ما انتشر من شائعات إعادة الاختبار ليس صحيح، وأنها حاصلة على 94% في الثانوية العامة، ولم تستطع دخول كلية تمريض حينها، لارتفاع مجموعها في هذا العام، واضطروا لدخول المعهد الفني للتمريض بمحافظة الإسكندرية، وعندما انتهوا من الدراسة به قدموا لدخول كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، ودفعوا 450 جنيها لدخول اختبار القدرات.

وتابعت مريم، أن الامتحان كان تعجيزيا، والدفعة بأكملها رسبت، وعند سؤالهم لأحد الدكاترة بالجامعة، كان رده أن الجامعة لا ترغب بالتحاق طلاب المعاهد ولا تحتاج لهم.

واختتمت مريم، أن أغلب الطلاب الموجودين بالمعاهد حاصلين على مجاميع عالية ولكن ارتفاع الحد الأدنى لكليات التمريض في بعض المحافظات أدى إلى تواجدهم بالمعاهد، آملين في الالتحاق بالكلية بعد الانتهاء من الدراسة عامين كاملين في المعهد.

كما أعلنت كليات التمريض بالجامعات الحكومية، اليوم الأحد، وغدا الاثنين تباعا النتائج الرسمية المعتمدة لاختبارات القدرات لطلاب المعاهد الفنية للتمريض المُتقدمين للالتحاق بكليات التمريض بالجامعات الحكومية. وعلى الطلاب الراغبين في معرفة نتائجهم، الدخول على المواقع والصفحات الرسمية للجامعات.