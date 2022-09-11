أول رد من رئيس جامعة المنصورة بشأن رسوم 600 طالب في اختبارات التمريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نفى الدكتور محمود المليجي القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية حقيقة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن رسوب 600 طالب في اختبارات معادلة المعهد الفني للتمريض للالتحاق بكلية التمريض مؤكدا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، والحقيقة أنّه تقدم للاختبارات 1439 طالبا ونجح 76 طالبا وهو معدل طبيعي للنجاح وما يتم تداوله عن عدم نجاح أي طالب غير صحيح.

وأن التعامل مع اختبارات المعادلات يتم وفقًا لضوابط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مشيرا إلى عدم رصد أي مشكلات بشأنها.