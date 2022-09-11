الروس يدلون بأصواتهم في اليوم الأخير من الانتخابات الإقليمية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

توجه الناخبون في روسيا لمراكز الاقتراع اليوم /الأحد/ للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الإقليمية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أنه من المقرر انتخاب الحكام والبرلمانات المحلية ومجالس المقاطعات في أكثر من 80 منطقة بالبلاد فيما يطلق عليه يوم "التصويت الموحد"، في أول انتخابات منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت أنه سيجرى خلال الانتخابات تحديد الحكام الجدد في 14 مقاطعة ونواب المجالس التشريعية في 12 مقاطعة، كما ستنتخب البرلمانات الإقليمية في 6 مقاطعات، بالإضافة إلى نظام التصويت التقليدي.

وأشارت إلى أنه يمكن للناخبين هذا العام استخدام نظام الاقتراع الإلكتروني عن بعد في 8 مقاطعات من بينها موسكو.

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا قد أعلنت أن المراقبين لم يسجلوا انتهاكات خطيرة خلال اليومين الماضيين من الانتخابات.