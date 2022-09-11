انت الان تتابع خبر مصر.. القبض على شخص ادعى انه "المهدي المنتظر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر موقع صدى البلد المصري انه "تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من تحديد صاحب الحساب المشار إليه وضبطه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر)، وتبين أنه "مهتز نفسيا وسبق إيداعه بإحدى مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان"، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية".وأضاف ان "مدينة سفاجا كانت قد شهدت واقعة هي الأولى من نوعها بعد إعلان مسجل خطر بالمدينة أنه المهدي المنتظر ونشر ذلك في "فيسبوك"، حيث قال: "أنا العبد الذي أنزل عليه الكتاب لينذر بأسا شديدا أنا جميع الأنبياء، لقد بعثت في آخر الزمان في مدينة سفاجا وأهل المدينة كذبوني".

وكان وكيل وزارة الأوقاف المصرية بمنطقة البحر الأحمر، محمود الشيمي، قد شدد على أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشخص المسجل خطر الذي ادعى أنه خاتم الأنبياء والمهدى المنتظر، وأنه سيتم التواصل مع الأجهزة المختصة حتى يتم إلقاء القبض عليه".

