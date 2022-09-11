انت الان تتابع خبر العراق وبلغاريا يبحثان التعاون العسكري والامني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه القائم بالأعمال البلغاري في بغداد، السيد نيكولا دراغانوف، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وبلغاريا، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين".وأضاف ان "الأعرجي أكد، أن العراق حريص على تطوير علاقاته مع بلغاريا في مجالات التعاون المتعددة، ومنها العسكرية والأمنية، وكذلك نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئة التصنيع الحربي العراقي".

وأشار الأعرجي، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة، أصدر تعليمات مشددة إلى القوات الأمنية، لحماية السفارات والبعثات العاملة في العراق"، لافتا إلى أن "استقرار العراق هو استقرار للمنطقة، وأن وحدة الشعب العراقي قضية مهمة، وحفظ السيادة شيء مقدس بالنسبة للعراقيين".

