انت الان تتابع خبر محافظ كربلاء يعلن عدد الزائرين الأجانب الذين وصلوا الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخطابي في مؤتمر صحفي تابعه مراسل الخليج 365، انه "لغاية الان لا يوجد قطوعات للطرق في محافظة كربلاء، مضيفا انه "وصل الى كربلاء أكثر من ثلاثة ملايين زائر من خارج العراق، فظلا عن ملايين الزائرين من داخل العراق".وأوضح انه "من المتوقع ان تصل اعداد الزائرين الى حاجز ال٢٠مليون زائر".

وأكد محافظ كربلاء، ان "زوار الحسين خط احمر، هناك بعض الناس يعانون من أمراض نفسية سنتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه او يعتدي على الزائرين ان كان أجنبي أو عراقي سنحاسبه وفق القانون".

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زيني خلال المؤتمر، ان "أكثر من ١٤ ألف موكب محلي و٥٠٠ أجنبي نصب لخدمة الزائرين".

