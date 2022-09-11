شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تهنئ إبراهيم رمضان لاختياره ضمن أفضل 100 شاب تأثيرا فى تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة لإبراهيم رمضان، لاختياره ضمن أفضل 100 شاب من حيث التأثير في مجال التكنولوجيا المعلومات.

وكانت مؤسسة Opportunity HUB النيجيرية، اختارت المهندس إبراهيم رمضان، مدير أول المشروعات بمكتب وزير المالية، وعضو التنسيقية، ضمن أفضل 100 شاب تأثيراً حول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدامه ميكنة الخدمات.

وتعد Opportunity HUB مؤسسة متواجدة في أكثر من 190 دولة حول العالم بين أوربا وأسيا وأفريقيا والشرق الاوسط وتهدف المبادرة إلى الكشف عن الإمكانات الحقيقية للشباب حول العالم الذين تتساوى أعمالهم مع تأثيرهم.

وتتمنى التنسيقية للزميل إبراهيم رمضان، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.