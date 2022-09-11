شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان وهدان: إضافة لجنة السياحة للحوار الوطني خطوة مهمة فى دعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى شديد الحرص على إنجاح الحوار الوطنى الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى أن المجلس أجرى مراجعات على القضايا المطروحة للنقاش حتى اللحظات الأخيرة، حتى لا يترك أي قضية أو ملف دون إجراء حوار بشأنها، وهو ما يؤكد جدية الحوار.

وقال "وهدان"، إنه تم الانتهاء إلى إضافة قضيتين إلى المحور السياسي، وهما الأحزاب السياسية، والنقابات والمجتمع الأهلي لما لهما من أهمية في دعم التحول الديمقراطي الذي تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، إلى الترسيخ له كأحد أسس بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي، إقرارا من الجميع بدور الشباب في صناعة المستقبل، وأخيرا لجنة متخصصة في السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي، لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني في حال تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأسماء التى تم اختيارها بالتوافق بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني كمقررين ومقررين مساعدين، تتمتع بالتخصص والخبرة الكبيرة، بالإضافة إلى تنوعها السياسي والفكري وهو ما يرد على المشككين، مؤكدا أن الاختيارات جاءت متوازنة للغاية دون تمييز لتيار دون الآخر، أو إقصاء لأي تيار وطني جاد ومؤمن بجدوى الحوار في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

ودعا "وهدان"، جميع القوى المشاركة في الحوار بالاستعداد للجلوس معا على مائدة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية، تحت شعار مصلحة الوطن والمواطن أولا، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالقواعد التى أقرها مجلس الأمناء لإنجاح هذا الحوار، والوصول إلى مخرجات من شأنها المساعدة في مواجهة التحديات التى تواجهها مصر بسبب الأزمات العالمية المتتالية وتأثيرها السلبي على مصر.