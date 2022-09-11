شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى عن اختياره مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى: مسئولية وطنية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنظيم الحوار الوطنى، في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد عدد من التحديات نتيجة الأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الدعوة تؤكد أن الرئيس دائما يسبق الجميع بخطوات.

ووجه الحصرى في تصريحات له اليوم، الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى، على اختيارهم له مقررا للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، كما توجه بالتحية والشكر لحزب مستقبل وطن الذى رشحه ضمن ترشيحات الحزب للمشاركة في الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن تلك الثقة في اختياره مقررا للجنة الزراعة والأمن الغذائي تضعه أمام مسئولية وطنية كبيرة سيسعى جاهدا للقيام بها وأداء واجبه الوطنى تجاهها، لاسيما وأن ملف الزراعة يعد من الملفات الهامة على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، في ظل التحديات والأزمات العالمية الأخيرة التي كشفت عن ضرورة الاهتمام بذلك القطاع وتعظيم الإستفادة منه لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن وجود لجنة فرعية للزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، يؤكد الاهتمام بذلك الملف فى ظل تلك التحديات العالمية، وهو أمر يتماشى مع التوجهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التوسع الزراعى وتطوير نظم الزراعة والرى وتشجيع الفلاحين ودعمهم وغيرها من الخطوات التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، استعداده التام لمناقشة وبحث كافة القضايا والملفات فى قطاع الزراعة، مع جميع المشاركين في الحوار الوطنى سواء من أحزاب سياسية أو جهات ومؤسسات وغيرهم، للخروج في النهاية بتوصيات تساعد البلاد في مواجهة البلاد للتحديات الحالية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.