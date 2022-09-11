أمازون تعلن عن استحواذها على شركة جديدة.. اليكم التفاصيل

نيويورك: أعلنت شركة أمازون الأميركية استحواذها على شركة “كلوستيرمانس” البلجيكية، والمتخصصة في تصنيع التكنولوجيا وتصميم الآلات المستخدمة في المستودعات.

وقال عملاق بيع التجزئة الإلكتروني الشهير، إنه بدأ التعاون مع الشركة البلجيكية منذ عام 2019، موضحا أنه يستخدم تكنولوجيا الشركة وآلاتها في نقل البضائع الثقيلة وتخزينها، وتجهيزها بغرض التوصيل.

وبحسب تقرير لـ “سي إن بي سي”، فإن أمازون لم تكشف عن شروط أو حجم الصفقة.

وستصبح شركة “كلوستيرمانس” جزءًا من شركة “أمازون روبوتيكس”، وهي ذراع أمازون الذي يركز على التطوير الأوتوماتيكي للعمليات بمستودعات الشركة.

وتم تشكيل “أمازون روبوتيكس” بعد أن استحوذت شركة “أمازون” على شركة “كيفا سيستيمس” المتخصصة في تصنيع الآلات المتطورة للمستودعات قبل نحو 10 سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 775 مليون دولار.

وتواصل شركة أمازون تصميم وإطلاق آلات جيدة للعمل في المستودعات، إذ كشفت النقاب في يونيو الماضي عن آلة جديدة تحمل اسم “بروتيوس”، وأوضحت الشركة أن الآلة الجديدة تعتبر مستقلة بالكامل، ويمكن لها العمل بشكل أوتوماتيكي في المستودعات، لتقوم بفرز الطلبيات ونقلها وتخزينها.

وقال نائب رئيس وحدة “غلوبال روبوتيكس” في أمازون، إيان سيمبسون، إن الشركة تعزز من استثماراتها في تطوير الآلات للعمل بالمستودعات، بهدف جعلها أكثر أمانًا للموظفين.

وأضاف أن الشركة تعمل على تصميم ونشر المزيد من الآلات في عمليات الشركة بشكل عام، وأوضح أن أمازون “متحمسة” لانضمام شركة “كلوستيرمانس” للعمل ضمن فريقها.