شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بدراوي: سنعمل على تناسق نسيج الحوار الوطني مع رؤية 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام بداروي، مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030، إنه تشرف باختيار مجلس أمناء الحوار له مستشارا، حتى يتناسق عمل كل اللجان فى إطار أهداف الرؤية، مشددا أن الحوار الوطنى مظلته الرئيسية سياسية دستورية ويقف على عمودين، العدالة الناجزة والتنمية الإنسانية المستدامة التى تهدف إليها هذه الرؤية.

وأضاف "بدراوى" أن مرتكزات رؤية 2030، لها فلسفة وأهداف رئيسية وآخرى فرعية ومؤشرات قياس لما تطرحه الحكومات من مشاريع لتحقيق هذه الأهداف فى مدد زمنية محدده ويمكن لكل لجان الحوار الاستفادة من هذه المظلة الحاكمه، مشددا أن مهمته استشارية لكى يكون نسيج الحوار متناسق فى إطار الرؤية.

وأوضح أن الحوار ما هو إلا بشر ويجب أن يتوافقوا معا، وكثير من الأسماء تمثل خبرة وثقل اقتصادى وسياسى ومجتمعى ومتفائل خير بالخيارات، كما أنه سيكون هناك نتيجة مشتركة بيننا.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، واستقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.