شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: دعوة الرئيس السيسي للمؤتمر الاقتصادى مهمة وليس لدينا رفاهية الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بتوجيه الرئيس السيسي بعقد مؤتمر اقتصادي، مؤكدا أهميته وأنه كان ضروريا للتفاعل مع تلك الدعوة، التي ستساعد على حل كافة المشاكل الاقتصادية وسيسهم في ذلك.

وقال النائب تيسير مطر، إن هناك مشاكل وتحديات ولسنا بمنأى عن العالم، والدعوة جاءت في محلها لأننا لدينا مشكلات في الزراعة والصناعة، وبالتالي أصبح التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق ما نصبو إليه ضمن رؤية 2030.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس السيسي دعا لهذا المؤتمر الاقتصادي، لأنه يعلم أنه ليس لدينا رفاهية من الوقت، لافتا إلى أن الوقت الحالي لا ينتظر حتي مخرجات الحوار الوطني، ونحن داعمون لدعوة الرئيس بما ينعكس على الوطن والمواطن.

واختتم رئيس حزب إرادة جيل بالقول: نحن في حاجة إلى أن نتحدث بالوضوح والصراحة وننقل نبض الشارع.