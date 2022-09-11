الصحف البريطانية تبرز "لم شمل" الأميرين ويليام وهاري

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (بي بي سي):

اهتمت الصحف البريطانية بظهور الأميرين ويليام وهاري جنبا إلى جنب عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وظهر الأميران سويا بصحبة زوجتيهما الأميرة كيت ميدلتون وميغان ماركل دوقة ساسكس خارج أسوار قلعة ويندسور الملكية.

كما وقد شوهد الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة وشقيقه الأمير هاري وهما يتجاذبان الحديث مع الحشود التي خرجت حدادا على الملكة.

ورأت الكثير من الصحف فيما أقدما عليه إشارة لبدء "ذوبان الجليد بين الأخوين وقرار بتنحية الخلافات التي عصفت بالعلاقة ببينهما".

وكتبت صحيفة صنداي تلغراف أن الأميرين وزوجتيهما تجاوزوا الخلافات و"اجتمعوا في وقت موجع"، في حين تقول صحيفة صنداي ميرور إن ويليام مد الآن "غصن الزيتون" لأخيه بعد انباء عن أنه من طلب من الأمير هاري الانضمام له و وزوجته في جولة خارج قلعة وندسور، بينما تحفظت صحيفة صنداي تايمز على الهدنة التي عقدها الأميران على حد تعبيرها واعتبرتها "غريبة".

من جانبه يرى مراسلُ بي بي سي للشؤون الملكية أن صورهما معا ولم شملهما ستكون من أكثر اللقطات المؤثرة والمفاجئة التي ستعلق في الذهن عند تذكر هذا الحزن الذي يكسو البلاد بعد وفاة الملكة المخضرمة، التي حكمت أطول مدة في التاريخ البريطاني.