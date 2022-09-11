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قائد عسكري أوكراني: قوات بلادنا استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع

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محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (بي بي سي):

قال قائد عسكري أوكراني إن قوات بلاده استعادت خلال الشهر الجاري السيطرة على مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع كانت القوات الروسية قد احتلتها في قوت سابق.

ويبدو الرقمالذي ذكره الجنرال فاليري زاليزهني الخاص بالمساحة التي استعادت أوكرانيا السيطرة عليها أعلى بكثير مما ذكره الرئيس فلوديمير زايلينسكي يوم أمس السبت.

وقال الجنرال زاليزهني إن القوات الأوكرانية تقدمت في إقليم خاركيف حتى صارت على بعد 50 كيلومترا من الحدود الروسية.

وكانت روسيا قد أقرت بأن قواتها تراجعت في بعض المناطق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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