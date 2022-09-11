صور.. انهيار بلكونة عقار على شخصين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصيب شخصان في محافظة الدقهلية، إثر انهيار شرفة "بلكونة" في الطابق الثانى بأحد العقارات القديمة بمنطقة شارع السلخانة مدينة المنصورة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، بينما قرر حي غرب المنصورة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإصابة شخصين إثر انهيار شرفة بالطابق الثانى فى أحد العقارات بمدينة المنصورة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ وانتقل إلى موقع العقار اللواء ياسر أبو الخير، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة، والعميد أشرف جلال، مدير الدفاع المدنى بالدقهلية، المحاسب متولى عبد العال رئيس حى غرب المنصورة.

بالمعاينة تبين انهيار بلكونة الدور الثانى العلوى للعقار رقم 24 من شارع ياقوت المتفرع من شارع السلخانة، والعقار مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وفرض طوق أمنى بمحيط العقار، وتقرر عرض العقار والعقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.