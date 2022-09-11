خدعة السائق وشقيقه.. حل لغز سرقة نصف مليون جنيه من مندوب شركة أدوية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من كشف لغز سرقة مبلغ نصف مليون جنيه من مندوب تابع لإحدى شركات الأدوية الشهيرة بالمنصورة، إذ تبين قيام شقيقين بسرقتها من داخل سيارة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ الى مأمور قسم ثان المنصورة من أحد المندوبين لشركة شهيرة لصناعة الأدوية بالمنصورة ومعه السائق الخاص بالشركة.

وأكد المبلغ في بلاغه أنه أثناء نزوله لتحصيل مبلغ نقدي من أحد الصيدليات وتسليم طلبيه وأثناء رجوعه إلى السيارة فوجئ بسرقة حقيبة الأموال الخاصة بالتحصيل وبها مبلغ 500 ألف جنية وسرقة الهاتف الخاص بالسائق.

كلف مدير المباحث بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة الرائد كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء أحمد الجميلي، ومحمود سليم، ومحمد الشرقبالي.

توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق سائق السيارة، وذلك بعدما جرى تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة التي جرى سرقة السيارة فيها وكذلك فحص أبواب السيارة تبين أنه لا يوجد عليها أي أثر للكسر، ما يؤكد أنه جرى فتح السيارة إما بالمفتاح الخاص بها أو تعمد ترك السائق أو المندوب لباب السيارة مفتوحًا.

بسؤال المندوب مقدم البلاغ أثناء التحقيقات أكد أنه أغلق الباب الخاص به، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ظهور شخص يرتدي كمامة وفتح الباب من ناحية المندوب.

بتكثيف التحريات جرى تحديد هوية الشخص المتهم والذي تبين أنه شقيق سائق السيارة التي شهدت الواقعة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول "أ.ع.ر"، 41 عامًا، عامل عادي، ومقيم بالجيزة والمتهم الثاني "م.ع.ر"، 37 عامًا، سائق السيارة، ومقيم بالجيزة.

اعترف المتهم بأنه سهل عملية ركن السيارة بمنطقة الدراسات لتسهيل عملية السرقة وقام بالمتابعة مع شقيقه لحظة بلحظة وترك السيارة مفتوحة ليقوم شقيقه بفتحها وسرقة الأموال الموجودة بداخلها.

جرى التحفظ على المبلغ وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.