شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يتهم سولشاير بالخيانة ويصف مورينيو بعديم الاحترام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اتهام إلى آولي جونار سولشاير المدير الفني السابق للفريق، بالخيانة.

وانهال أنتوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد، بالاتهامات على جوزيه مورينيو وسولشاير، المدربين السابقين للشياطين الحمر.

وأكد مارسيال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن البريطانية": "كنت ألعب بانتظام مصابا مع سولشاير، الناس لا يعرفون ذلك، لم أستطع الركض خلال الأشهر الأربعة التي أعقبت جائحة كورونا".

وأضاف: "أخبرني المدرب أنه يحتاجني، لذلك كنت ألعب، ولكن، بالنظر إلى أسلوب لعبي، الوضع يصبح معقدًا للغاية إذا لم أستطع الركض سريعًا، وتعرضت لانتقادات، لكن المدرب لم يكلف نفسه عناء إخبار وسائل الإعلام، ثم تعرضت للإصابة، وعندما عدت انتهيت، لم ألعب".

مارسيال يصف سولشاير بالخائن

وتابع أنتوني: "لقد تعاملت مع الأمر بشكل سيئ للغاية، كان لدي شعور بالظلم، حيث طلب مني التضحية بنفسي من أجل الفريق، ثم تعرضت للإقصاء، إن الأمر أشبه بالخيانة".

وأضاف عن العلاقة مع مورينيو: "بدأ الأمر بقصة رقم القميص، أرسل لي رسالة خلال الإجازة يسألني إذا كنت أرغب في التغيير إلى الرقم 11، موضحًا لي أنه أمر رائع لأن الأسطورة رايان جيجز كان يرتديه".

أنتوني ينتقد طريقة تعامل مورينيو معه

وقال: "أخبرته أنني أكن احترامًا كبيرًا إلى جيجز، لكني أفضل الاحتفاظ بالرقم 9، وعندما عدت إلى النادي، رأيت أن قميصي بات رقم 11، وحصل إبراهيموفيتش على رقم 9، لم تنته القصة بشكل جيد، كان يفتقر إلى الاحترام المباشر لي".

وأكمل: "تحدث مورينيو عني في الصحافة بعبارات صغيرة، كما فعل مع كريم بنزيما في ريال مدريد.. إنه يحب هذه الألعاب الصغيرة، لكنه يعرف أيضا من الذي يقوم بهذه الأمور".

واستطرد: "كان يعلم أنني أبلغ من العمر حينها 20 عاما، وإذا قلت شيئا ما، سأصبح الشاب الذي يفتقر إلى الاحترام، لذلك لم أقل شيئا، وفي الموسم التالي، كنت الأفضل في الفريق خلال الدور الأول من الموسم، لكنه أحضر أليكسيس سانشيز وبعد ذلك نادرا ما كنت أشارك".

واختتم: "إنه موسم المونديال، إن هذا الأمر كلفني غاليًا، خصوصا أن المنتخب الفرنسي فاز، وكان ينبغي أن أكون هناك".