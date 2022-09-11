انت الان تتابع خبر إعادة العمل بنظام البديل لهذه القيادات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس اركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الأحد، بإعادة العمل بنظام البديل لثلاثة صنوف.