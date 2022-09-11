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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن الملكة إليزابيث كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام.

قرقاش عن الملكة إليزابيث: كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام

وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الاهتمام العالمي الكبير برحيل الملكة إليزابيث الثانية في جوهره تفاعل مع شخصية عامة كرست حياتها لخدمة بلادها بحكمة والتزام عبر عقود، وتفاعل مع المؤسسة التي تضمن الاستقرار والتقاليد التي تعزّز مسيرة الأوطان".

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: "بالمحصلة فإن ثنائية القيادة والمؤسسات هي رافعة تطور الدول ونهضتها".

وكانت دولة الإمارات أعلنت تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج، اعتبارًا من اليوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الإثنين المقبل 12 سبتمبر الجاري.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث -ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية- والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

أعلن قصر باكنجهام، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطاني، مؤكدا أنّ الملكة الراحلة جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة، معتبرا أنّ "الراحلة الكبيرة كانت رمزًا للحكمة والتسامح".

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا الراحلة، ووصفها بأنها "أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها".

من قصر سانت جيمس في العاصمة لندن، أعلن مجلس الخلافة، السبت، تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا رسميا.

وبإعلانه ملكا، تدخل بريطانيا عهدا جديدا بعد 70 عاما قضتها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في أطول فترة بالمملكة المتحدة.

وفي أول تعليق له كملك لبلاده قال تشارلز الثالث: "سأعمل على الوفاء بالمسؤوليات التي انتقلت على عاتقي".

وأكد ملك بريطانيا الجديد الأهمية التي تمثلها له زوجته الملكة كاميلا، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة تنصيبه على رأس المملكة المتحدة.

وخلال مراسم التنصيب، قال تشارلز (73 عاما): "شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة".

وأصبحت كاميلا (75 عاما) بعد موت الملكة إليزابيث، عقيلة الملك.وكانت آخر من حملت هذا اللقب هي الملكة والدة الراحلة اليزابيث حيث كانت تحمل لقب الملكة الأم.

وأدى تشارلز الثالث قسم الحفاظ على كنيسة اسكتلندا، ووقع على بيان تنصيبه ملكا على بريطانيا.

وفي وقت لاحق، تمت تلاوة الإعلان الذي وقع عليه "مجلس الجلوس على العرش"، من على شرفة قصر سانت جيمس، قبل أن ينقله أفراد من الحرس الخاص في عربات تجرها خيول لقراءته في ساحة ترافلغار، ثم في مبنى "رويال ايكستشنج" التجاري العريق.

وبدأت مراسم إعلان الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لبريطانيا، السبت، حيث اجتمع المجلس المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، في قصر سانت جيمس، لتنصيبه.

والمراسم تعتبر خطوة دستورية وشرفية أساسية في تقديم الملك الجديد إلى البلاد.

إلى ذلك، وافق ملك بريطانيا الجديد، اليوم السبت، على منح البنوك عطلة يوم الجنازة الرسمية لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث.

ومن المتوقع أن تقام جنازة الملكة الرسمية في دير ويستمنستر، خلال أقل من أسبوعين، على أن يعلن قصر باكنجهام الموعد المحدد.

ومساء الجمعة، علا للمرة الأولى منذ 70 عاما علا النشيد الوطني البريطاني بصيغة "غود سايف ذي كينغ"(فليحفظ الرب الملك) في كاتدرائية سانت بول في ختام مراسم دينية تكريما لإليزابيث الثانية.

وحل هذا النشيد مكان "غود سايف ذي كوين" (فليحفظ الرب الملكة) المعتمد منذ جلوس الملكة الراحلة على العرش العام 1952.

وقبيل ذلك، توجه تشارلز الثالث من قصر باكينغهام للمرة الأولى إلى مواطنيه بصفته ملكا في كلمة متلفزة مسجلة مشيدا بتأثر بوالدته "الحبيبة" التي توفيت عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 سنة وسبعة أشهر.

ووعد بأن يكون في خدمة البريطانيين طوال حياته على غرار والدته التي قطعت هذا العهد وهي في الحادية والعشرين. واكد بلهجة واثقة "على غرار الملكة التي قامت بذلك بتفان راسخ، أتعهد أنا أيضا رسميا الآن طوال الوقت الذي يمنحني إياه الرب، الدفاع عن المبادئ الدستورية التي هي في صلب أمتنا".

واحتلت صور تشارلز الصحف اليومية السبت. وعنونت "ذي تايمز" "فليحفظ الرب الملك" مع صورة لتشارلز منحني الرأس وكأنه يصلي.

واستشهدت صحف اخرى بجملة للملك الجديد. فأتى عنوان "ذي إنديبندنت" و"ذي غارديان" وفيننشال تايمز" كالتالي "سأحرص على الخدمة بأمانة واحترام وحب". أما "ذي صن" الشعبية فاختارت صورة لتشارلز تظهره وراء والدته مرفقة بعنوان "إلى أمي الحبيبة شكرا".