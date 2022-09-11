شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مانشستر يونايتد تصدم رونالدو بسبب راشفورد وهاج ينضم للصفوف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن أهمية ماركوس راشفورد مهاجم الفريق.

وأوضح هاج، أن راشفورد يستطيع إحراز 20 هدفًا خلال الموسم الحالي، وأنه الخيار الأفضل لقيادة هجوم الفريق عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق هذا الموسم.



نجوم يونايتد تُفضل وجود راشفورد عن رونالدو

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية" حسب مصادر لها داخل النادي، أن لاعبو مانشستر يونايتد يعتقدوا أن الفريق أفضل حاليًا عندما يلعب راشفورد في مقدمة الهجوم، ويتواجد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء.

وتابعت: "تين هاج من أشد المعجبين براشفورد ووعده بأنه يفعل كل ما في وسعه لمساعدته في قيادة منتخب إنجلترا خلال كأس العالم في قطر، والمدرب يريد من اللاعب أن يكون المهاجم الأول في يونايتد ويقود خط الهجوم، ويعتقد أن راشفورد لديه القدرة على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم ويريده أن يعبر عن نفسه في المباريات".



أول رسالة من تين هاج بعد الفوز على آرسنال



وأضافت: "هاج يطلب منه دائمًا استخدام سرعته ومهاراته عندما تسنح له الفرصة، وأخبر راشفورد بأنه سيسجل 20 هدفا بسهولة هذا الموسم، كما تربطهما علاقة رائعة وماركوس سعيد حقًا بذلك، لقد قال تين هاج للفريق عقب مباراة آرسنال إن هذا هو اليونايتد الحقيقي، نحن من يجب أن نكون في القمة، وليس آرسنال".

وقالت: "لقد شعروا أن مانشستر سيتي فقط من يمثل تهديدًا لفوزهم بلقب البريميرليج، ما دام أن رونالدو يبدأ على مقاعد البدلاء، فإن اللاعبين لديهم الثقة للتعبير عن أنفسهم".

واختتمت: "مع وجود رونالدو على أرض الملعب، يشعر الفريق بالضغط. أحب جميع اللاعبين عودة كريستيانو إلى التدريبات، لكنهم كانوا محبطين عندما غاب عن الموسم التحضيري، والبرتغالي لا يواكب السرعة ويعتمد على الغريزة في أسلوب لعبه، لكن هذا لا يناسب نظام عمل المدرب".