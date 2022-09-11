يوتيوب يطلق مشغل فيديو تعليمي خال من الإعلانات

نيويورك: يقدم يوتيوب مجموعة من الميزات الجديدة للمبدعين والمؤسسات التي تستخدم النظام الأساسي للمحتوى التعليمي.

في منشور له اليوم، قال موقع يوتيوب إنه سيطلق مشغل فيديو قابل لتضمين تطبيقات تعليمية تزيل الإعلانات والروابط الخارجية والتوصيات حتى يتمكن المشاهدون من تجنب التشتيت.

ستكون المنصة أمراً جيداً للطلاب الذين يستخدمون النظام التعليمي الأساسي في المدارس. وسيكون المشغل الخالي من الإعلانات والتوصيات، مفتوحاً لشركاء محددين في البداية بما في ذلك شركات تكنولوجيا التعليم مثل “إد بزل” و”غوغل كلاس رووم”

كما أعلن يوتيوب أيضاً عن أدوات جديدة لمنشئي المحتوى الذين يقومون بإنشاء محتوى تعليمي، بما في ذلك طرق فرض رسوم على المشاهدين مقابل مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

اعتباراً من العام المقبل، سيتمكن بعض منشئي المحتوى من إنشاء دورات تدريبية مجانية أو مدفوعة، مع قوائم تشغيل لمقاطع الفيديو المعدة للجماهير. إذا اشترى أحد المشاهدين دورة تدريبية، فسيتمكن من مشاهدة المحتوى بدون إعلانات وتشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية. ستأتي الدورات إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أولاً في مرحلة تجريبية.

أخيراً، أعلن يوتيوب عن ميزة اختبار جديدة يمكن للمبدعين إعدادها في علامة تبويب المجتمع على قناتهم والتي تتعلق بالمحتوى التعليمي الذي يقومون بإنشائه. ستقدم الشركة اختبارات تجريبية في الأشهر المقبلة، وسيكون منشئو المحتوى قادرين على الوصول إلى الميزة العام المقبل، وفق ما أورد موقع “ذا فيرج” الإلكتروني.