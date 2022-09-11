ائتلاف الأحزاب يشيد باستجابة "أمناء الحوار الوطنى" بإضافة لجان فرعية للمحور السياسى

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القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، فى بيان أصدره بعد اجتماعه بمقر حزب الجيل المركزى بإستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني السادس لمطالب أحزاب الائتلاف والحركة المدنية من إضافة لجان فرعية جديدة على المحور السياسى، كما أشاد بالشخصيات المختارة لمواقع مقررى المحاور الثلاثة ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، وأكد أنهم يجمعون بين الخبرة السياسية والعلمية والعملية فى مجال تخصصهم وتوقع منهم إدارة محايدة رشيدة للمحاور واللجان تنجح مؤتمر الحوار الوطني وتجعل نتائجه ومخرجاته تقدم رؤية فى المجالات المختلفة تعالج القضايا التي يعانى منهم الوطن والمواطن، وتمكن البلاد من التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها ودعا البيان مجلس الأمناء إلى إعلان أسماء المشاركين في الحوار الوطنى، وكذلك تحديد مواعيد إنعقاد اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور الثلاثة الرئيسية ليبدأ الحوار الوطنى أعماله على الفور.

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، بإستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني فى هذا الاجتماع لمطلب حزب الجيل الديمقراطى بزيادة عدد لجان المحور السياسى، والذى طالب به فى بيانه الاخير منذ ثلاث أيام، والذى جاء متوافقا مع ما طالبت به الحركة المدنية كذلك.

وأشاد "الشهابى" بمرونة المنسق العام ومجلس الأمناء واهتمامهم ببحث الاقتراحات المختلفة التى قدمته، والتى كانت تستهدف زيادة عدد اللجان الفرعية فى المحور السياسى، بحيث تكون قادرة على دراسة الملف الموكول إليها، وتتفرغ لدراسته وحده، ويكون لديها الوقت الكافى لتقديم رؤية متكاملة تعالج العوار الموجود فيه حاليا ومقدمة حلول تمكن الدولة من التغلب عليها.

ودعا «روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب» لسرعة بدء أعمال المؤتمر الوطنى للحوار، وأشار إلى أن تأخره يعطى الفرصة للمشككين والمتربصين أن يطلوا من جحورهم، مضيفا أنه باختيار مقررين المحاور واللجان الفرعية ومساعديهم لم يتبقى إلا تحديد مواعيد انعقادها وليبدأ المؤتمر الوطنى أعماله فيها وتوقع رئيس حزب مصر القومى أن يكون الحوار داخل اللجان الفرعية عميقا وشاملا حواراته، وأن تكون مخرجاته رؤية واضحة لتجديد شباب الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية المصرية، وحلا شاملاً للتغلب على التحديات التي تواجه الدولة.

واتفق معه الباحث فى الشئون الإسلامية السيد العادلى رئيس حزب شباب مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف، فى ضرورة تحديد مواعيد عقد اللجان الفنية للمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن أنتهى بالفعل فى إجتماعه السادس من تحديد أسماء مقررى المحاور الثلاثة ومقررى اللجان الفنية ومساعديهم، وذلك لبدء أعمال مؤتمر الحوار الوطني الذى ينتظر الشعب نتائجه ومخرجاته فى المجالات المختلفة التى تساهم فى إعلان سياسات جديدة تمكن الدولة ومؤسساتها من مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها وتقدم حلول للمشكلات التى يعانى منها الشعب.

ومن ناحية أشاد د. عبد الحى خلاف رئيس حزب العدالة الاجتماعية وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف باختيارات مجلس الأمناء لمن يشغل مقررى المحاور الثلاثة ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم وأكد انها اختيارات موفقة وان أصحابها مشهود لهم بالوطنية والأخلاص و الكفاءة وأشار إلى سيديرون اعمال تلك اللجان بحياد وديمقراطية ..

وأشاد د محمد فواز رئيس حزب تحيا مصر وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني بما تم حتى الآن من خطوات تنظيمية اتخذها مجلس الأمناء بقيادة ضياء رشوان وأكد أنها كانت لأزمة ليكون الحوار ناجحا ويحقق ما ينتظره الشعب والرئيس منه ..وانضم د فواز إلى باقى رؤساء أحزاب الائتلاف من ضرورة البدء فى أعمال الحوار الوطنى وأكد أنه لم يبقى حتى الآن إلا اعلان اسماء المشاركين فيه.

وأعرب الدكتور محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب، عن أمله فى تبدأ اعمال الحوار الوطنى فوراً، وأشار أنه بأختيار المقرريين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، واللجان الفرعية أصبحت اعمال الحوار الوطنى جاهزة للبدء والانطلاق.

وأكد أن الشعب كله وخاصة المصريين فى الخارج سيتابعون أعمال اللجان الفرعية لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة لأنهم يعلقون عليه آمال كبيرة فى تقديم رؤية شاملة فى القضايا التى تناقشها اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة تمكن الدولة من الخروج من أزماتها.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، موافقته على الشخصيات التى تم اختيارها مقررين للمحاور واللجان الفرعية ومساعدين لهم، وأشار إلى أنهم جميعا يتميزون بالخبرة السياسية والعملية والإخلاص الوطنى، وذلك بالرغم من أن المجلس «امناء الحوار الوطني» تجاهل ترشيحات حزب الجيل من القيادات السياسية الشابة المتخصصة التى أرسلها الى الأمانة الفنية والمنسق العام لانه يرى أن المصلحة الوطنية تتطلب عدم الوقوف عند هذه الشكليات حتى يتسنى بدء أعمال المؤتمر.

ودعا المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني كل الأحزاب السياسية المشاركة فى الحوار أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والآمال الكبار التى يعلقها عليه الشعب والدولة .