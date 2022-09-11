شكرا لقرائتكم خبر عن إشكالية الطفل "شنودة" تفتح ملف "التبنى".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " إشكالية الطفل شنودة تفتح ملف التبنى"، استعرض خلاله أزمات التبنى وكيفية تحريم المشرع للتبنى لعدم خلط الأنساب، وسمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن، كما أن المتبني لا يرث من الأسرة التي قامت بتبنيه، وبرلمانى يطالب بسد الفراغ التشريعى، خاصة وأن الدستور أعطى للأقباط الحق في الاحتكام لشريعتهم فيما يخصهم ومن ضمن هذه الأمور مسألة التبنى، وإليكم التفاصيل كاملة:

أزمة الطفل "شنوده" تفتح ملف "التبنى".. المشرع حرم التبنى لعدم خلط الأنساب.. وسمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن.. والمتبني لا يرث من الأسرة التي قامت بتبنيه.. وبرلمانى يطالب بسد الفراغ التشريعى



برلمانى



