داخل منزله.. ضبط سائق أثناء تنقيبه عن الآثار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، سائق أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله دائرة مركز شرطة أخميم شرقي المحافظة، جرى التحفظ على الحفر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج بورود معلومات مفادها حفر وتنقيب "زكريا. ش" 64 عامًا سائق توك توك دائرة المركز والسابق اتهامه فى 8 قضايا "حفر أثري، تبديد، أموال عامة" عن الأثار بمنزله بحثًا عن الآثار.

استهدفت مأمورية المنزل، وجرى ضبط المذكور والأدوات المستخدمة في الحفر، وتبين وجود حفر بعمق 10 أمتار، ينتهي بسرداب يفتح من الناحية الجنوبية بطول 7 أمتار، وبه جدار من الحجر الجيري ليس عليه نقوش أو كتابات ترجع إلى العصر المتأخر.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الأثار، وبالعرض على مفتشي آثار منطقة أخميم أفادوا أن الحفر بغرض التنقيب عن الأثار بمنطقة تخضع لقانون حماية الآثار.

جرى إخطار اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.