تحذير رسمي من دواء مغشوش لعلاج الالتهابات.. وهكذا يمكن اكتشافه (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أهابت هيئة الدواء المصرية بالمواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، بتوخي الحذر من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصري من مستحضر "New-Clav Extra Strength 642.9mg /5ml".

وبحسب خطاب لهيئة الدواء، فإن ذلك يأتي بناء على ما ورد من الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه.

ويستخدم الدواء لعلاج الالتهابات البكتيرية، والتهابات الجهاز التنفسي السفلي، والتهاب الأذن الوسطى.

وحددت هيئة الدواء المصرية كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة والتشغيلات المحتمل تواجدها بالأسواق، من حيث عدد من العناصر على رأسها الكرتون الخارجي، ولسان غلق العبوة العلوي، والزجاجة الداخلية ولون المستحضر بعد الإذابة، وكذلك النشرة الداخلية للعبوة.

وطالبت الهيئة بسرعة إبلاغها حال رصد أيًا من تلك العبوات.