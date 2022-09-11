سيدة تمزق جسد زوجها بسكين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

اعتدت ربة منزل، اليوم الأحد ، على زوجها بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما؛ في جهينة شمالي محافظة سوهاج، وضبطت الشرطة المتهمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ع.م" 30 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر.

اتهم شقيقه "م" 45 عامًا حاصل على دبلوم ويقيم بالناحية ذاتها، زوجة المصاب المدعوة "ص.ع" 24 عامًا ربة منزل بالاعتداء على زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأضافت بتخلصها من السلاح الأبيض "السكين" بإلقائه في إحدى المصارف المائية بالناحية ذاتها.

جرى إخطار اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.