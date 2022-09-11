ارتفاع الريال السعودي و5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات يوم الخميس.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.24 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشا، و62.70 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.12 جنيه، و5.14 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.24 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 49.77 جنيه للشراء بزيادة 10 قروش، و51.25 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا.

سعر الريال القطري: 4.94 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردني: 26.78 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و27.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.