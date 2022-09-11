انت الان تتابع خبر محمد رمضان يتعرض للهجوم بسبب الملكة الراحلة إليزابيث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – فن

تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه تأجيل طرح أغنية "دوشة" لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.



واتهم ناشطون "رمضان" بحب الظهور وما وصفوه بـ"ركوب التريند" فيما سخر آخرون من إعلانه تأجيل طرح الأغنية حدادا على ملكة بريطانيا.

يشار إلى أن الفنان المصري محمد رمضان، أعلن مساء أمس السبت، تأجيل طرح أغنية "دوشة" لمدة 3 أيام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية.

ونشر محمد رمضان على حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي صورة من "كليب الأغنية" وعلق عليها: "تأجيل كليب دوشة 3 أيام حدادًا على الملكة إليزابيث".