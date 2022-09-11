انت الان تتابع خبر إثر القصف الأوكراني.. زاباروجيا خارج الخدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال روغوف، العضو في إدارة منطقة زاباروجيا وزعيم حركة "نحن مع روسيا" في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "خلال الأيام القليلة الماضية، كانت وحدة الطاقة المشغلة الوحيدة – هي رقم 6 - تعمل بأدنى حد من الطاقة. وتم إيقافها في الساعة 3:45 فجرا، ولا تقوم بتوليد الكهرباء حاليا".من جانبه، أكد ألكسندر فولغا، رئيس إدارة مدينة إنيرغودار التي تقع بالقرب منها محطة زاباروجيا النووية، إن المدينة يتم إمدادها بالطاقة بشكل معتاد، رغم إيقاف وحدة الطاقة رقم 6 في المحطة.

وحذرت سلطات المنطقة في وقت سابق من أن خيار وقف محطة زاباروجيا عن العمل بشكل كامل كان قيد البحث، وذلك على خلفية القصف المستمر للمحطة من قبل القوات الأوكرانية.

ودعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يوم الجمعة إلى الوقف الفوري للقصف في منطقة محطة زاباروجيا النووية، في ظل الوضع الحرج في إمدادات الطاقة بالمحطة.

