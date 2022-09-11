انت الان تتابع خبر أول تعليق من أنس جابر بعد خسارتها البطولة الاغلى للتنس والان مع التفاصيل

وانهزمت التونسية أنس جابر في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بنتيجة 2-6 و6-7، أمام البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، السبت 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية، لأنس جابر في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام يلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو/ تموز الماضي.

وقالت جابر في ردها على سؤال يتعلق بكونها أول امرأة عربية تصل إلى نهائي إحدى بطولات الغراند سلام: "فخورة بذلك، وهذا يعني لها الكثير".

وتابعت: "سأواصل العمل أكثر وأكثر من أجل الفوز ببطولة غراند سلام، وتسجيل اسمي في قائمة المتوجين، مثلما فعلت شفيونتيك اليوم، وهي تستحق التتويج".

وختمت: "أشكر فريقي وأصدقائي ورئيس الاتحاد التونسي لكرة التنس، أتمنى أن أكون ملهمة للكثيرات في بلدي".