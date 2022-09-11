انت الان تتابع خبر أبرزها مدريد بمواجهة مايوركا.. مواعيد جولة الاحد في الملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل
ريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1
إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
ريال بيتيس X فياريال – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتالانتا X كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ليتشي X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو X أودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا
فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا
أنجيه X مونبلييه – الساعة 3 عصرا
تولوز X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا
اجاكسيو X نيس – الساعة 3 عصرا
لوريان X نانت – الساعة 3 عصرا
رين X أوكسير – الساعة 5 مساء
موناكو X ليون – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا
قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء
قيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء
جازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء