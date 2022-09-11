انت الان تتابع خبر أبرزها مدريد بمواجهة مايوركا.. مواعيد جولة الاحد في الملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة ريال مدريد X ريال مايوركا – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1إلتشي X أتلتيك بيلباو – الساعة 4:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 1خيتافي X ريال سوسييداد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1ريال بيتيس X فياريال – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا X كريمونيزي – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي X مونزا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X أودينيزي – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2



بولونيا X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1يوفنتوس X ساليرنيتانا – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا

فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج X كليرمون فوت 63 - الساعة 1 ظهرا

أنجيه X مونبلييه – الساعة 3 عصرا

تولوز X ستاد ريمس – الساعة 3 عصرا

اجاكسيو X نيس – الساعة 3 عصرا

لوريان X نانت – الساعة 3 عصرا

رين X أوكسير – الساعة 5 مساء

موناكو X ليون – الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X اسطنبول سبور – الساعة 4 عصرا

قاسم باشا X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

قيصري سبور X أنطاليا سبور – الساعة 7 مساء

جازينتاب X عمراني سبور – الساعة 7 مساء

