شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها وضع السياسة النقدية.. تعرف على اختصاصات البنك المركزى طبقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونصت المادة 7 من قانون البنك المركزي :

يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :

(1)إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته .

(2)وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني .

(3)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .

(4)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .

(5ـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .

(6)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(7)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها .

(8)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

(9)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

(10)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة .

(11)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(12)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها .