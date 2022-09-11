صور.. رئيس الوزراء يتفقد قاعة مؤتمرات قمة المناخ في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ اليوم السبت، قاعة المؤتمرات الكبرى، والمقرر أن تكون مقر انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جميع تفاصيل أماكن انعقاد المؤتمر، والتي تتضمن القاعات الرئيسية للاجتماعات، والأماكن المخصصة للوفود ووسائل الإعلام، وجميع الأماكن الخدمية الأخرى، إضافة إلى تفقده للمنطقة المخصصة لأجنحة الوفود المشاركة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لجعل قاعة المؤتمرات نموذجًا حقيقيًا وواقعيًا يجسد الصورة التاريخية عن مصر وحضارتها، للخروج بهذا الحدث العالمي الضخم بصورة مبهرة أمام أنظار العالم تليق باسم ومكانة مصر.

ووجه بضرورة تنظيم القاعة على أعلى مستوى لكون مؤتمر المناخ كأحد أهم المؤتمرات العالمية، والذي يُعد علامة تاريخية للعمل البيئي في مصر، فضلًا عن إبراز صورة مصر في إحداث التوافق البيئي بمختلف أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات، إضافة إلى استفساره عن كل الاستعدادات اللوجستية لتوفير تجربة متميزة للمشاركين بمؤتمر المناخ متوافقة مع البيئة.

أوضح مسئول الشركة المنفذة لتطوير قاعة المؤتمرات، أن منطقة التسجيل ستكون على مساحة تبلغ نحو 5 آلاف متر مربع، والمواد المستخدمة في كافة أعمال التطوير تعتبر صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع علامات أو إشارات للضيوف المشاركين في المؤتمر على الطرق، وضرورة إبراز شعار ( Cop27 ) على الطائرات.

وقدم مسئول الشركة المنفذة عرضًا موجزًا حول موقف توريد الخامات الخاصة بالخيام للمنطقة الزرقاء، وموقف تأثيث تلك الخيام، وطرح بعض نماذج الأشكال المقترحة لمدخل مركز المؤتمرات وواجهات القاعة والخيام، إضافة إلى الرسائل التي جرى التوافق عليها لعرضها على الواجهات.

وفي ختام جولة رئيس الوزراء بمدينة شرم الشيخ، وجه بإعداد تقرير أسبوعي مُصور بشأن تقدم الأعمال الخاصة بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، و قاعة المؤتمرات، وشدد على ضرورة تحديد موقف الحاجزين في غضون الأيام القليلة المقبلة، ليجري تحديد أسماء الحاجزين للخيام، وتسكين مواقعهم بها.

وأشار مسئول الشركة المنفذة للمنطقة الزرقاء أنه جرى تجهيز قائمة بالفعل وسيتم إرسالها بشأن هذه المنطقة.